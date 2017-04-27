Олимпийские гонки: лучшие моменты прошедших Гран-при России

В пятницу на "Сочи Автодроме" стартует уже четвертый в истории Гран-при России "Формулы-1". За три предыдущих этапа произошло немало интересного как на трассе, так и за ее пределами. ТАСС вспоминает наиболее любопытные моменты российского этапа "королевских гонок".

С чего все началось

В 1982 году Берни Экклстоун, несколько десятков лет являвшийся руководителем "Формулы-1", приезжал в Москву для переговоров о проведении в СССР этапа Гран-при. Дальше планов, однако, дело не продвинулось.

Обсуждалась вероятность проведения в России этапа "Формулы-1" в 1994 году. Но и это так и осталось идеей. В начале 2000-х в СМИ периодически появлялась информация о возможном проведении в России "Формулы-1".

Рассматривались варианты с Московской областью, Санкт-Петербургом. Все решилось в октябре 2010 года, когда в присутствии Владимира Путина был подписан контракт на проведение этапа "королевских гонок" в Сочи начиная с 2014 года.

Обгоны и аварии

Российский этап появился в календаре "Формулы-1" во многом благодаря зимним Олимпийским играм в Сочи. В процессе подготовки к соревнованиям город обзавелся необходимой инфраструктурой. "Сочи Автодром" и вовсе расположился на территории Олимпийского парка.

Дебютное Гран-при России, прошедшее в Сочи в октябре 2014 года, получилось не столь насыщенным на события, как последующие. Но посмотреть, безусловно, было на что.

YouTube/FORMULA 1

Главным героем гонки стал немец Нико Росберг из "Мерседеса". В борьбе с напарником по команде британцем Льюисом Хэмилтоном на старте он заблокировал колеса и сильно стер резину.

Из-за этого Росберг был вынужден заехать на пит-стоп уже после первого круга и откатился в конец пелотона. В итоге он проехал 52 круга из 53 на одном комплекте резины (что для современной "Формулы-1" редкий случай) и умудрился прорваться на второе место.

Следующий российский этап "Формулы-1" получился более событийным. В субботней свободной практике в страшную аварию попал испанец Карлос Сайнс — младший. На выходе из поворота он допустил ошибку, задел стену и на высокой скорости врезался в секцию отбойников.

Пилота доставили в больницу. Врачи заявили, что Сайнс серьезных повреждений не получил, и его допустили к участию в гонке. Однако ее пилот так и не завершил, сойдя на 45-м круге.

В самой гонке также не обошлось без инцидентов: на старте столкнулись немец Нико Хюлькенберг и швед Маркус Эрикссон. А 10 кругов спустя на высокой скорости в отбойник влетел француз Ромен Грожан.

На последнем круге в борьбе за третье место финн Кими Райкконен выбил соотечественника Валттери Боттаса, за что получил 30 секунд штрафа. Именно это наказание позволило команде "Мерседес" досрочно оформить вторую подряд и вторую в истории победу в Кубке конструкторов.

YouTube/F1•HD•Highlights

В 2016 году состоялась самая печальная гонка как для болельщиков единственного российского пилота в "королевских гонках" Даниила Квята, так и для него самого. В течение первого круга он дважды протаранил немца Себастьяна Феттеля, из-за чего четырехкратный чемпион мира сошел с дистанции.

Руководство команды "Ред Булл", за которую на тот момент выступал россиянин, было крайне разочаровано таким выступлением Квята. Уже через пару дней после Гран-при России оно сослало его в младшую команду коллектива, "Торо Россо", вызвав оттуда голландца Макса Ферстаппена.

"Мне некуда было деваться. Довольно странно, что гонщики, которые едут сзади, не пользуются тормозами", — упрекнул тогда Феттель Квята. Российский гонщик после финиша принес извинения четырехкратному чемпиону мира.

"У меня заблокировались задние тормоза во втором повороте, — сказал Квят. — К сожалению, остановиться в том моменте было очень тяжело. В третьем повороте, который скоростной, вдруг все начали почему-то тормозить и снова перед моей машиной оказался Феттель. Я врезался в него, после чего он сошел. Я приношу ему свои извинения".

YouTube/FORMULA 1

Разносторонний Квят

Каждый год перед стартом Гран-при России проводятся разные мероприятия с участием Даниила Квята, так или иначе связанные со спортом. В 2014 году российский гонщик вместе с некоторыми другими пилотами сыграл в благотворительном футбольном матче, в котором им противостояли звезды российского шоу-бизнеса. Квят тогда рассказал, что в детстве часто с ребятами пинал мяч, но затем полностью посвятил себя гонкам.

На следующий год Квят надел коньки и принял участие в тренировке клуба Континентальной хоккейной лиги "Сочи". "Я обожаю хоккей, впервые на коньки встал еще в детстве. В последнее время выйти на лед не получалось, поэтому очень рад, что у меня появилась возможность принять участие в раскатке, — рассказал тогда Квят ТАСС. — Мои любимые хоккеисты — Евгений Малкин и Александр Овечкин. Очень хочется лично с ними познакомиться".

YouTube/SPORT AND WORLD

В 2016 году российский гонщик посетил базу санного спорта, где познакомился с членами сборной России по бобслею Александром Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Алексеем Зайцевым.

"Я люблю зимние виды спорта и сегодня убедился, что между бобслеем и "Формулой-1" много общего, — рассказывал Квят. — Здесь важны скорость и время, ведь результат определяют доли секунды".

А перед Гран-при 2017 года Квят обучался игре в керлинг. Помогала ему в этом женская сборная России в составе Анны Сидоровой, Маргариты Фоминой, Киры Езех и Александры Раевой. Через несколько часов после керлинга Квят представил книгу, в которой рассказывается о его гоночной карьере — с тех времен, как он начал заниматься картингом.

Выступления звезд

YouTube/reschik2

Каждое Гран-при России сопровождается обширной развлекательной программой с участием звезд музыки. Например, в 2014 году хедлайнером шоу был Ленни Кравиц. Посмотреть на выступления известного американского R'n'B-исполнителя собрались порядка 10 тысяч человек.

В 2015 году главным действующим лицом шоу-программы стала австралийская певица Натали Имбрулия. Она дала концерт в субботу, а в пятницу и воскресенье публику развлекали российские группы "Дискотека Авария" и A'Studio.

На прошлом Гран-при иностранных исполнителей не было. Не будет их и в этом году. Для гостей "королевских гонок" в Сочи выступит знаменитая российская рок-группа "Любэ".

Дмитрий Анзулис