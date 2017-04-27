Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате Европы

Спорт
27 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации Джеймса Муллигана, спортсмены РФ также не смогут принять участие в турнире под нейтральным флагом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле. Об этом сообщил ТАСС глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган.

Смотрите также
Допинг-тест

ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов

Командный чемпионат Европы пройдет с 24 по 25 июня.

"В Лилле будут бороться за награды 11 сборных, - отметил Муллиган. - Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама