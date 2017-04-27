Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате Европы

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Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате ЕвропыСпорт 27 апреля, 12:25
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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле. Об этом сообщил ТАСС глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган.
Командный чемпионат Европы пройдет с 24 по 25 июня.
"В Лилле будут бороться за награды 11 сборных, - отметил Муллиган. - Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда".
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.