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Президент УЕФА Чеферин встретился с представителями европейских фан-объединений

Спорт
27 апреля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Среди прочего были обсуждены такие темы, как облегченный доступ на стадионы для болельщиков с ограниченными возможностями, а также борьба во время матчей с проявлениями насилия, расизма и гомофобии

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Александер Чеферин

Александер Чеферин

© EPA/MARTIAL TREZZINI

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин провел в швейцарском Ньоне первую рабочую встречу с рядом фан-объединений. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На встрече в Ньоне присутствовали представители Центра доступа к футболу в Европе (CAFE), европейского отделения организации Supporters Direct (SD Europe) и Европейской ассоциации футбольных болельщиков (FSE). Глава УЕФА отметил необходимость учитывать интересы футбольных болельщиков и держать с ними тесный контакт. "Болельщики являются одними из важнейших членов футбольного сообщества, и держать открытую линию связи с ними - наша настоятельная необходимость", - заявил Чеферин.

Среди прочего были обсуждены такие темы, как облегченный доступ на стадионы для болельщиков с ограниченными возможностями, а также борьба во время матчей с проявлениями насилия, расизма и гомофобии. "Первая встреча с президентом УФЕА Александером Чеферином открыла возможности для продуктивного сотрудничества между УЕФА и организациями болельщиков", - сотметил глава FSE Эвен.

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