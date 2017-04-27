Президент УЕФА Чеферин встретился с представителями европейских фан-объединений

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин провел в швейцарском Ньоне первую рабочую встречу с рядом фан-объединений. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
На встрече в Ньоне присутствовали представители Центра доступа к футболу в Европе (CAFE), европейского отделения организации Supporters Direct (SD Europe) и Европейской ассоциации футбольных болельщиков (FSE). Глава УЕФА отметил необходимость учитывать интересы футбольных болельщиков и держать с ними тесный контакт. "Болельщики являются одними из важнейших членов футбольного сообщества, и держать открытую линию связи с ними - наша настоятельная необходимость", - заявил Чеферин.
Среди прочего были обсуждены такие темы, как облегченный доступ на стадионы для болельщиков с ограниченными возможностями, а также борьба во время матчей с проявлениями насилия, расизма и гомофобии. "Первая встреча с президентом УФЕА Александером Чеферином открыла возможности для продуктивного сотрудничества между УЕФА и организациями болельщиков", - сотметил глава FSE Эвен.