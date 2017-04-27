Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в вынесенном матче "Чешских хоккейных игр" - этапа Евротура - против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской команды Рашид Давыдов.

"Сегодня в старте выйдет Василевский, (Илья) Сорокин будет вторым номером", - сказал Давыдов.

Встреча Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.