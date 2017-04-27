Бывший футболист "Интера" Мело спровоцировал массовую драку после матча Кубка Либертадорес

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полузащитник бразильского футбольного клуба "Палмейрас" Фелипе Мело устроил потасовку после матча четвертого тура группового раунда Кубка Либертадорес с уругвайским "Пеньяролем". Об этом сообщает Daily Mail.

Матч прошел в ночь на четверг в уругвайском Монтевидео. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сразу после финального свистка возникла словесная перепалка между вратарем "Палмейраса" Фернандо Прассом и одним из игроков "Пеньяроля". Массовая потасовка и беспорядки на трибунах начались после того, как Мело ударил кулаком по лицу полузащитника хозяев Матиаса Миера.

Ранее после игры первого круга между этими командами Мело обвинил игроков "Пеньяроля" в расизме.

Мело известен по выступлению за сборную Бразилии, итальянские "Ювентус" и "Интер".

В составе бразильской команды он стал победителем Кубка конфедераций - 2009.