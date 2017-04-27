Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Локомотива" Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей

Спорт
27 апреля, 13:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит выход главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче против ЦСКА и может дисквалифицировать специалиста за неоднократное нарушение Дисциплинарного регламента РФС на срок до трех матчей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Смотрите также
Футболисты ЦСКА

ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" состоялся в среду в Москве и завершился победой армейцев со счетом 4:0. В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.

"Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА - "Локомотив" болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У "Локомотива" главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи", - сказал Григорьянц.

"В матче "Спартак" - "Урал" болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. В матче "Арсенал" - "Крылья Советов" дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе", - отметил глава КДК РФС.

Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама