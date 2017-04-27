Главный тренер "Локомотива" Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит выход главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче против ЦСКА и может дисквалифицировать специалиста за неоднократное нарушение Дисциплинарного регламента РФС на срок до трех матчей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" состоялся в среду в Москве и завершился победой армейцев со счетом 4:0. В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.

"Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА - "Локомотив" болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У "Локомотива" главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи", - сказал Григорьянц.

"В матче "Спартак" - "Урал" болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. В матче "Арсенал" - "Крылья Советов" дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе", - отметил глава КДК РФС.

Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве.