Тренер: голкипер сборной РФ по хоккею Василевский улучшает форму с каждой тренировкой

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский улучшает свои игровые кондиции с каждой тренировкой. Об это журналистам рассказал тренер вратарей российской команды Рашид Давыдов.

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами, которая состоится в четверг в Стокгольме.

"Василевский отметил, что в этом году акклиматизация у него прошла сложнее, чем обычно. Думаю, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а сейчас - играть за сборную. Тяжело втягивается, но с каждой тренировкой набирает обороты, улучшается концентрация внимания, контроль ситуации. Сегодня для него будет хороший тест, серьезный соперник", - сказал Давыдов.

В сборную также были приглашены Илья Сорокин (ЦСКА) и Андрей Кареев ("Нефтехимик").

"У Сорокина хорошее состояние, он в тонусе, - отметил специалист. - Кареев хорошо работает, качественно, вдумчиво. Посмотрим, что будет дальше".

Встреча начнется в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.