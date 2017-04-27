Науменков заменит травмированного Зубарева в сборной России по хоккею

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СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков заменит травмированного Андрея Зубарева из санкт-петербургского СКА в составе сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
"Причина отъезда Зубарева - обострение повреждения, полученное в матчах плей-офф. В национальной сборной его заменит Михаил Науменков, в настоящий момент находящийся в расположении олимпийской сборной. Он присоединится к команде в Чехии", - говорится в сообщении.
Встреча Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.