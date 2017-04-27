Экс-футболист "Ньюкасла" Марво арестован по делу о финансовых махинациях

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Футболист французского "Лорьяна" Сильвен Марво, ранее выступавший за английский "Ньюкасл", арестован в рамках дела о финансовом мошенничестве в английском клубе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Daily Mail Крэйг Хоуп.

Марво выступал за "Ньюкасл" с 2011 по 2014 год, а также в сезоне-2015/16. В июле 2016 года футболист перешел в "Лорьян" в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что по делу о финансовых махинациях в "Ньюкасле" арестован управляющий директор клуба Ли Чарнли и еще несколько человек. Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы финансовой отчетности и компьютеры.

"Ньюкасл" выступает во втором по значимости английском дивизионе, но за два тура до конца чемпионата обеспечил себе выход в премьер-лигу.