Российские легкоатлеты до 16 лет могут выступать без дополнительного тестирования

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские легкоатлеты в возрасте до 16 лет могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом без дополнительного допинг-тестирования. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
"Мы получили сегодня ночью ответ от IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Наши атлеты, которым исполнилось 15 лет, могут принимать участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов без дополнительного тестирования", - сказал Шляхтин.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 12 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.