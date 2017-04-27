Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В пул РУСАДА включено 79 российских легкоатлетов

Спорт
27 апреля, 14:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Помимо этого, те, кто принимают участие в сборах, также проходят тестирование

Поделиться
Материал из 1 страницы
РУСАДА

РУСАДА

© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включено 79 российских легкоатлетов. Об этом на пресс-конференции заявила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

"У нас в пуле РУСАДА 79 спортсменов, в международном - 65, - сказала Иконникова. - Те, кто регулярно по заказу тестирующей организации проходит тестирование. Помимо этого, те, кто принимают участие в сборах, также проходят тестирование, внесоревновательный контроль".

Лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по причине несоответствия кодексу организации.

Российские спортсмены из-за приостановления лицензии РУСАДА в 2016 году проверялись специалистами Британского антидопингового агентства (UKAD), которое сделало порядка трех тысяч тестов. В 2017 году число допинг-тестов российских спортсменов будет увеличено до 6 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
2
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама