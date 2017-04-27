В пул РУСАДА включено 79 российских легкоатлетов

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включено 79 российских легкоатлетов. Об этом на пресс-конференции заявила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

"У нас в пуле РУСАДА 79 спортсменов, в международном - 65, - сказала Иконникова. - Те, кто регулярно по заказу тестирующей организации проходит тестирование. Помимо этого, те, кто принимают участие в сборах, также проходят тестирование, внесоревновательный контроль".

Лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по причине несоответствия кодексу организации.

Российские спортсмены из-за приостановления лицензии РУСАДА в 2016 году проверялись специалистами Британского антидопингового агентства (UKAD), которое сделало порядка трех тысяч тестов. В 2017 году число допинг-тестов российских спортсменов будет увеличено до 6 тысяч.