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Россияне Смердова и Широбоков выступят на Кубке Европы по ходьбе

Спорт
27 апреля, 14:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Смердова и Широбоков ранее получили право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россияне Яна Смердова и Сергей Широбоков примут участие в Кубке Европы 2017 года по спортивной ходьбе. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В четверг в Москве состоялось заседание президиума ВФЛА.

"Я официально заявляю: они (Смердова и Широбоков) поедут на Кубок Европы. Все необходимое для их выступления будет сделано", - сказал Шляхтин.

Смердова и Широбоков ранее получили право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Кубок Европы по ходьбе пройдет в чешских Подебрадах 21 мая. Срок подачи заявок на участие в турнире истечет 11 мая.

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