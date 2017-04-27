Россияне Смердова и Широбоков выступят на Кубке Европы по ходьбе

По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человекТранспорт 27 апреля, 16:22
Производство сливочного масла впервые заработало на ЯмалеОбщество 27 апреля, 16:15
Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛСпорт 27 апреля, 16:13
Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМОМосква 27 апреля, 16:08
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта ДамаскаПолитика 27 апреля, 16:05
Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздноПолитика 27 апреля, 15:58
Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА ГинеромСпорт 27 апреля, 15:51
Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦОбщество 27 апреля, 15:48
Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россияне Яна Смердова и Сергей Широбоков примут участие в Кубке Европы 2017 года по спортивной ходьбе. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В четверг в Москве состоялось заседание президиума ВФЛА.
"Я официально заявляю: они (Смердова и Широбоков) поедут на Кубок Европы. Все необходимое для их выступления будет сделано", - сказал Шляхтин.
Смердова и Широбоков ранее получили право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Кубок Европы по ходьбе пройдет в чешских Подебрадах 21 мая. Срок подачи заявок на участие в турнире истечет 11 мая.