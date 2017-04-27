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Шляхтин: ВФЛА надеется, что недопонимание с IAAF исчезнет после встречи с рабочей группой

Спорт
27 апреля, 14:56 дата обновления: 27 апреля, 15:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее глава IAAF Себастьян Коу раскритиковал ВФЛА за якобы отсутствие прогресса в восстановлении российской легкой атлетики

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает, что существующее недопонимание с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) будет устранено по итогам встречи с рабочей группой организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления Коу

Ранее глава IAAF Себастьян Коу раскритиковал ВФЛА за якобы отсутствие прогресса в восстановлении российской легкой атлетики.

"Получены даты следующей встречи с рабочей группой IAAF - это середина июня, место встречи определится попозже, - сказал Шляхтин. - В ходе встречи мы будем обсуждать все спорные моменты, которые были анонсированы в промежуточном отчете IAAF. Думаю, эти спорные моменты будут сняты".

"Коу высказал свое мнение. Есть проблемы закрытых городов, недостаточного количества тестирования, недостаточная открытость информатора Дмитриева, проблемы со Следственным комитетом - удержание арестованных допинг- проб. Эти вопросы не относятся к компетенции федерации, ВФЛА сделает все возможное, чтобы выполнить все критерии, и они выполняются, мы взаимодействуем с рабочей группой", - добавил он.

Шляхтин назвал конструктивными отношения ВФЛА и рабочей группы IAAF.

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"Мы достаточно работаем с рабочей группой, я не вижу субъективного подхода к тем или иным проблемам. У нас конструктивный диалог", - сказал Шляхтин.

"Что касается (информатора WADA Андрея) Дмитриева, то рабочей группе мы разложили все по полочкам. Он был призывного возраста, его разыскивал военкомат, до 25 лет не проживал в России, где есть закон о воинской обязанности, под который попадает каждый, кто не старше 27 лет. Пройти воинскую обязанность - это нормальный процесс, до рабочей группы мы это довели", - отметил глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления ВФЛА была создана специальная рабочая группа (инспекционная комиссия) IAAF, которую возглавляет Руне Андерсен.

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