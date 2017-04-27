Летний Гран-при по легкой атлетике будут состоять из шести-семи этапов

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Летний Гран-при по легкой атлетике будет включать шесть или семь этапов. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Мы совместно с коллегами планируем летний Гран-при, как был зимний, - сказал Борзаковский. - Финалом соревнований, скорее всего, будет Кубок России в июле. Гран- при будет состоять из 6-7 стартов. Более подробное положение турнира будет представлено в ближайшее время".

Кубок России переносится на 14-15 июля в подмосковном Ерино, а чемпионат России пройдет в подмосковном Жуковском 28-30 июля.

Российские легкоатлеты допускаются к участию в международных стартах избирательно и под нейтральным флагом из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года.