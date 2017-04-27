Дисциплинарная комиссия БОК оправдала легкоатлетку Дынекову по делу о допинге

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СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Дисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову по обвинению в употреблении запрещенных веществ перед Олимпийскими играми - 2016 в Бразилии.
"Дисциплинарная комиссия не обнаружила доказательств нарушения антидопинговых правил со стороны Дынековой, заявленной для участия в Олимпийских играх - 2016 на дистанции 3000 метров с препятствиями, ее вины или небрежности, а также отмечает противоречия в документации, представленной Болгарской федерацией легкой атлетики (БФЛА) по поручению IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций)", - отмечено в официальном заявлении комиссии БОК. Данное решение может быть обжаловано в течение двух недель заинтересованными сторонами в Болгарском спортивном арбитраже.
Ранее БФЛА сообщила, что IAAF не признала Дынекову элитной спортсменкой и передала расследование ее дела на национальный уровень - в Дисциплинарную комиссию БОК.
Дынекова была отстранена от Олимпиады-2016 после того как в рамках внесоревновательного допинг-контроля была уличена в применении эритропоэтина. Тогда спортсменка заявила о своей невиновности, а БФЛА и министерство спорта объявили ее поведение после обнародования положительной допинг-пробы "недопустимым".
"Могу участвовать в соревнованиях через 14 дней, когда срок обжалования этого решения пройдет, обжаловать его может только БФЛА, но я не верю, что она это будет делать. Это решение - победа не только для меня, но и для всей болгарской легкой атлетики, всего болгарского спорта. Подобного рода битва оказалась возможной и я сумела доказать, что достигла своих высоких результатов честным трудом, а не обманом. Говоря юридическим языком - я не виновна", - заявила спортсменка.
В БФЛА на данный момент от дополнительных комментариев воздерживаются.