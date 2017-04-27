Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА Гинером

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил утверждение мирового соглашения между Альфа-банком и структурами, связанными с президентом московского футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером. Об этом сообщается в пресс-релизе Альфа-банка.

Решение было принято в четверг. Суд посчитал необходимым сверить текст мирового соглашения с утвержденным ранее в Арбитражном суде Московской области. "Мне необходимо ознакомиться с текстами мировых соглашений на предмет наличия расхождений и неточностей", - сказала судья Светлана Белицкая.

В марте Арбитражный суд Московской области уже утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и компанией "Элекс Полюс Кар" по делу об обращении взыскания на заложенное имущество по договору об ипотеке. Одновременно с этим Арбитражный суд Московской области прекратил производство по указанному делу.

В пресс-релизе отмечается, что стороны подтверждают намерение завершить процедуру утверждения мирового соглашения также и в Арбитражном суде Москвы, а также прекратить все текущие судебные делопроизводства. Следующее заседание Арбитражного суда Москвы состоится 15 мая. На следующем этапе стороны намерены утвердить мировое соглашение в Мещанском суде Москвы, где рассматривался иск в отношении физических лиц - Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева.

14 июня 2016 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Гинеру, взыскав с него около $100 млн. Как отмечалось в исковом заявлении, Гинер выступил поручителем компании по получению ею кредита. После подписания договора займа заемщик перестал исполнять свои обязательства, после чего банк обратился в суд с иском к поручителю. Согласно кредитному договору, поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком.

Аналогичное решение районный суд вынес и 17 июня прошлого года. Согласно требованию банка, Гинер в качестве поручителя обязан погасить задолженность в размере $3,6 млн по кредиту, взятому заемщиком "Элекс Полюс Кар" в марте 2013 года.