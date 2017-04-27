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Саночники Южаков и Прохоров не включены в состав сборной России на следующий сезон

Спорт
27 апреля, 16:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В состав мужской сборной вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Александр Горбацевич и Максим Аравин, выступающие на одиночных санях

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров, выступающие в двухместных экипажах, не включены в состав сборной России, которая с середины мая начнет централизованную подготовку к олимпийскому сезону. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.

В четверг в Москве состоялось заседание президиума ФССР, на котором были подведены итоги работы федерации в минувшем сезоне и намечены основные направления деятельности в следующем, олимпийском сезоне. Члены президиума утвердили состав национальной команды, которая будет централизованно готовиться к главному старту сезона - Олимпийским играм - 2018 в Пхенчхане.

"В состав мужской сборной вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Александр Горбацевич и Максим Аравин, выступающие на одиночных санях, - отметила Веланская. - В женскую команду вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова и Олеся Михайленко. Из экипажей саней-двоек к сезону централизованно будут готовиться Александр Денисьев/ Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев, Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов и Всеволод Кашкин/ Константин Коршунов, которые еще год могут выступать на юниорском уровне. Ветеран сборной Владислав Южаков вместе с Юрием Прохоровым в этот список не попали".

31-летний Южаков вместе с Владимиром Махнутиным перед Играми-2014 считались основным российским экипажем в санях- двойках, однако их проигрыш в личных соревнованиях в Сочи соотечественникам Денисьеву и Антонову лишил возможности выступить в эстафете, где сборная России в итоге заняла второе место. В прошлом сезоне Южаков и Прохоров готовились и выступали на соревнованиях за счет средств Международного олимпийского комитета.

На заключительном этапе Кубка мира прошедшего сезона в немецком Альтенберге Южаков и Прохоров заняли девятое место, что стало лучшим результатом среди российских саночников на этом соревновании. На чемпионате мира - 2017 они были седьмыми, совсем немного уступив Денисьеву и Антонову, показавшим шестой результат.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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