Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛ

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что футбольный клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России. Слова Стржалковского ТАСС приводит пресс-служба футбольного клуба.

В четверг на базе в Новогорске команда футбольного клуба "Динамо" встретилась со Стржалковским и генеральным директором клуба Евгением Муравьевым.

"Перед командой остается цель выйти в Российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для "Динамо" - седьмое-восьмое место в РФПЛ", - сказал Стржалковский.

"Динамо" досрочно обеспечило себе путевку из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РФПЛ. После 33-го тура клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 75 очков. Отрыв от второго места, которое занимает "Тосно" из Ленинградской области, составляет 10 очков. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с краснодарской "Кубанью" 29 апреля.