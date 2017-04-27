Демченко предложил включить саночника Перетягина в тренерский штаб сборной России

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года по санному спорту Александр Перетягин, пропустивший из-за травм два последних мировых первенства, со следующего сезона может войти в тренерский штаб национальной команды, с такой инициативой выступил главный тренер сборной России Альберт Демченко. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.

21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в немецком Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон.

"Главный тренер сборной России Альберт Демченко предложил включить Перетягина в тренерский штаб национальной команды, - сказала Веланская. - Президиум Федерации санного спорта России его поддержал. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена в июне".

Сам Перетягин, которому в феврале исполнилось 25 лет, в беседе с корреспондентом ТАСС отказался давать какие-либо комментарии о возможном завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.