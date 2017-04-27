Демченко предложил включить саночника Перетягина в тренерский штаб сборной России

Пресс-конференция Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 27 апреля, 17:46
Здравоохранение Австралии может сэкономить $2,3 млрд при введении налога на фастфудСоциальная ответственность 27 апреля, 17:34
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в МосквеОбщество 27 апреля, 17:30
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпедыСпорт 27 апреля, 17:28
В Пентагоне инициировали расследование в отношении Майкла ФлиннаМеждународная панорама 27 апреля, 17:28
Бывший борец Таймазов подал апелляцию в CAS на решение о лишении его золота ОИ-2008Спорт 27 апреля, 17:24
МИД РФ возмущен отказом в штабе Макрона в аккредитации российским СМИМеждународная панорама 27 апреля, 17:20
Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением бобслеистов и скелетонистов в сезонеСпорт 27 апреля, 17:08
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"Наука 27 апреля, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года по санному спорту Александр Перетягин, пропустивший из-за травм два последних мировых первенства, со следующего сезона может войти в тренерский штаб национальной команды, с такой инициативой выступил главный тренер сборной России Альберт Демченко. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.
21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в немецком Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон.
"Главный тренер сборной России Альберт Демченко предложил включить Перетягина в тренерский штаб национальной команды, - сказала Веланская. - Президиум Федерации санного спорта России его поддержал. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена в июне".
Сам Перетягин, которому в феврале исполнилось 25 лет, в беседе с корреспондентом ТАСС отказался давать какие-либо комментарии о возможном завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.