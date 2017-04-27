Все допинг-пробы игроков НХЛ проверяются на марихуану и кокаин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Все допинг-пробы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне проверяются на наличие наркотических веществ, в том числе кокаина и марихуаны. Об этом сообщает TSN.

В течение сезона-2016/17 у игроков в общей сложности будет взято минимум 2300 допинг-проб. Решение проверять все допинг-пробы на наркотики было принято в июле 2016 года из-за роста количества положительных результатов.

В прошлые сезоны на наркотики проверялась только треть всех взятых проб.