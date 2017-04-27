Бывший борец Таймазов подал апелляцию в CAS на решение о лишении его золота ОИ-2008

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

МОК 31 марта объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.

Таймазов также является победителем Игр 2004 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.