Бывший борец Таймазов подал апелляцию в CAS на решение о лишении его золота ОИ-2008

Пресс-конференция Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 27 апреля, 17:46
Здравоохранение Австралии может сэкономить $2,3 млрд при введении налога на фастфудСоциальная ответственность 27 апреля, 17:34
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в МосквеОбщество 27 апреля, 17:30
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпедыСпорт 27 апреля, 17:28
В Пентагоне инициировали расследование в отношении Майкла ФлиннаМеждународная панорама 27 апреля, 17:28
Бывший борец Таймазов подал апелляцию в CAS на решение о лишении его золота ОИ-2008Спорт 27 апреля, 17:24
МИД РФ возмущен отказом в штабе Макрона в аккредитации российским СМИМеждународная панорама 27 апреля, 17:20
Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением бобслеистов и скелетонистов в сезонеСпорт 27 апреля, 17:08
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"Наука 27 апреля, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
МОК 31 марта объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.
Таймазов также является победителем Игр 2004 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира.
В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.