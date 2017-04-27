Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды

СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят на домашнем Гран- при выступит в шлеме с новым дизайном. Об этом он сообщил ТАСС.

New helmet for the home Grand Prix... // Новый шлем для домашней гонки... #Torpedo Публикация от Daniil Kvyat (@danydk1) Апр 27 2017 в 6:56 PDT

"На домашнем Гран-при у меня будет новый дизайн шлема", - сказал Квят. На шлеме изображен мультиплицированный Квят, сидящий на торпеде.

В прошлом году на Гран-при России Квят на первом круге дважды протаранил немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Несколькими неделями раньше, на Гран-при Китая, Квят совершил рискованный обгон Феттеля в стартовом повороте, после чего немец по командному радио пожаловался, что мимо него кто-то пронесся "как торпеда". Перед стартом нынешнего Гран-при России Квят пошутил, что его любимое занятие "торпедировать Феттеля на домашнем этапе".