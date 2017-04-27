Бобслеисты и скелетонисты РФ проведут последний сбор перед Олимпиадой в Иркутске

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Иркутск станет местом проведения заключительного сбора национальных команд по бобслею и скелетону, откуда сборная России должна отправиться на Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхенчхан. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"На Олимпиаду, скорее всего, мы вылетим из Иркутска, где у нас будет последний восстановительный сбор, - отметил Зубков. - В Пхенчхан мы полетим за три-четыре дня до начала официальных тренировочных мероприятий".

Согласно проекту календаря Международной федерации бобслея и скелетона, официальные предолимпийские тренировки запланированы на 7-8 февраля. С 23 по 29 октября на трассе в Пхенчхане пройдет официальная тренировочная неделя. "Нам очень важно протестировать лед и понять, к чему готовиться на Олимпийских играх", - отметил президент федерации.

"Подготовка к олимпийскому сезону у нас начнется 11 мая сбором в Кисловодске, - сообщил Зубков. - Далее мы продолжим тренироваться в Сочи, затем - два сбора в подмосковном Парамонове. Потом мы опять вернемся в Сочи и в октябре уже начнем полноценную ледовую подготовку. Именно тогда мы сформируем расширенный состав на этапы Кубка мира, а по итогам выступления на этапах Кубка мира и чемпионате Европы будет сформирован олимпийский состав как в бобслее, так и в скелетоне".

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.