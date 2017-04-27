Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов в игре отбора ЧМ-2018

Спорт
27 апреля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Использование болельщиками пиротехнических средств во время матча, который прошел 24 марта, привело к тому, что игра была остановлена на несколько минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, против команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Использование болельщиками пиротехнических средств во время матча, который прошел 24 марта, привело к тому, что игра была остановлена на несколько минут. Итальянская футбольная федерация была оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков.

Также за поведение фанатов во время матчей отбора ЧМ-2018 были оштрафованы федерации футбола Ирана (50 тыс.), Боснии и Герцеговины (26,5 тыс.), Польши (17,5 тыс.), Черногории (15 тыс.), Бразилии (35 тыс.), Аргентины (20 тыс.) и Мексики (10 тыс.).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
4
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
Темы дня
Загрузка...
Реклама