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Российские саночники заселятся в Олимпийскую деревню Игр-2018 в числе первых

Спорт
27 апреля, 18:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

27 апреля состоялось очередное заседание президиума Федерации санного спорта России (ФССР), на котором был представлен план подготовки национальной команды к олимпийскому сезону

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту планирует поселиться в Олимпийской деревне Игр-2018 1 февраля - в день открытия самой деревни. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

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27 апреля состоялось очередное заседание президиума Федерации санного спорта России (ФССР), на котором был представлен план подготовки национальной команды к олимпийскому сезону.

"Мы начнем готовиться к сезону традиционно на базе в Кисловодске 17 мая, потом у нас в планах сборы в Парамонове, Сочи и Сигулде, где пройдет чемпионат Европы, - заметил Демченко. - Непосредственно на Олимпиаду команда по плану, который уже утвержден, должна вылететь из Москвы вечером 31 января, а утром 1 февраля мы уже будем в Южной Корее. Именно в этот день откроется Олимпийская деревня, куда команда сразу и заселится".

"На 30 января запланировано получение экипировки, в этот же день мы должны собрать весь инвентарь, который отправим чартером в Южную Корею", - сообщил тренер.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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