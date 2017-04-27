Российские саночники заселятся в Олимпийскую деревню Игр-2018 в числе первых

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту планирует поселиться в Олимпийской деревне Игр-2018 1 февраля - в день открытия самой деревни. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.
27 апреля состоялось очередное заседание президиума Федерации санного спорта России (ФССР), на котором был представлен план подготовки национальной команды к олимпийскому сезону.
"Мы начнем готовиться к сезону традиционно на базе в Кисловодске 17 мая, потом у нас в планах сборы в Парамонове, Сочи и Сигулде, где пройдет чемпионат Европы, - заметил Демченко. - Непосредственно на Олимпиаду команда по плану, который уже утвержден, должна вылететь из Москвы вечером 31 января, а утром 1 февраля мы уже будем в Южной Корее. Именно в этот день откроется Олимпийская деревня, куда команда сразу и заселится".
"На 30 января запланировано получение экипировки, в этот же день мы должны собрать весь инвентарь, который отправим чартером в Южную Корею", - сообщил тренер.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.