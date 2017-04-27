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Чемпионка ОИ по фехтованию Великая возобновит карьеру в следующем сезоне

Спорт
27 апреля, 18:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере

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Софья Великая

Софья Великая

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая возобновит спортивную карьеру в следующем сезоне. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Пока идет пауза в карьере. Я возобновлю тренировки в следующем сезоне", - сказала 31-летняя спортсменка.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере.

Россиянка также является семикратной чемпионкой мира и 11-кратной победительницей чемпионатов Европы.

В ноябре прошлого года Великая была избрана председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

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