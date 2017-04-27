Четверо южнокорейских лыжников дисквалифицированы на полгода за распитие пива

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Четверо южнокорейских лыжников дисквалифицированы национальной федерацией на шесть месяцев за употребление алкоголя во время Азиатских игр 2017 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Лыжники утверждали, что выпили по две банки пива. Отмечается, что Ассоциация лыжного спорта Южной Кореи решила вынести такое суровое наказание, чтобы не допустить повторения подобного на других международных соревнованиях.
Зимние Азиатские игры 2017 года проходили в японском Саппоро 19-26 февраля.