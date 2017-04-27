Шипачев и Голышев не вошли в состав сборной России на матч Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Вадим Шипачев и Анатолий Голышев не вошли в состав сборной России по хоккею в вынесенном матче Евротура против сборной Швеции.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин;

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;

Антон Белов - Виктор Антипин, Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Алексей Береглазов - Артем Зуб; Роман Любимов - Андрей Светлаков - Антон Бурдасов.

Встреча Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.