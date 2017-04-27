Шипачев и Голышев не вошли в состав сборной России на матч Еврохоккейтура со шведами

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СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Вадим Шипачев и Анатолий Голышев не вошли в состав сборной России по хоккею в вынесенном матче Евротура против сборной Швеции.
Состав команды выглядит следующим образом:
Встреча Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.