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Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Спорт
27 апреля, 18:36 дата обновления: 27 апреля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд - более $700 тыс.). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

Встреча, прошедшая на центральном корте "Порше-Арены", продолжалась 1 час 21 минуту.

В матче 1/4 финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.

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Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде - Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер.

История дисквалификации Шараповой

В марте 2016 года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, которое содержалось в принимаемом ей более 10 лет препарате "Милдронат". При этом россиянка призналась, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года.

Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии в Мельбурне американке Серене Уильямс. Шарапова оказалась одним из немногих спортсменов, кто был дисквалифицирован на длительный срок из-за употребления мельдония, хотя в прошлом году положительный результат дали допинг-пробы порядка 300 спортсменов.

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