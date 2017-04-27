Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннис

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова, вышедшая в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА) в Штутгарте (призовой фонд - более $700 тыс.), здорово вернулась в большой спорт после дисквалификации за употребление мельдония. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В четверг Шарапова в матче второго раунда обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.
"Здорово, что Мария выиграла уверенно в двух матчах подряд за два дня, но сегодня ей было тяжелее - и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно. Посмотрим, как она будет выглядеть в следующем матче. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы. Но мне, как президенту федерации, приятно, что она так здорово вернулась", - заявил Тарпищев.
В матче 1/4 финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии. "Говорить о перспективах на турнире в Штутгарте еще рано. Многое станет ясно после следующего матча. Будем внимательно следить".
Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.