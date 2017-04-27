Чернышенко: задолженность по зарплате имеется у семи клубов КХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют задолженности по зарплате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10 клубов-должников. На вопрос, сократилось ли их число за полгода, Чернышенко ответил: "Работа по клубам-должникам велась на протяжении всего сезона и продолжается сейчас. Клуб "Сочи", у которого была наибольшая задолженность по ходу чемпионата, урегулировал этот вопрос в начале апреля. На сегодня задолженность имеется у семи клубов".

Чемпионат КХЛ сезона-2016/17 завершился победой СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский "Металлург" (4-1 в серии). Сезон-2017/18 в КХЛ стартует 21 августа.