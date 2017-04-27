Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чернышенко: задолженность по зарплате имеется у семи клубов КХЛ

Спорт
27 апреля, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10 клубов-должников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют задолженности по зарплате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Смотрите также
Дмитрий Чернышенко

Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре года

В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10 клубов-должников. На вопрос, сократилось ли их число за полгода, Чернышенко ответил: "Работа по клубам-должникам велась на протяжении всего сезона и продолжается сейчас. Клуб "Сочи", у которого была наибольшая задолженность по ходу чемпионата, урегулировал этот вопрос в начале апреля. На сегодня задолженность имеется у семи клубов".

Чемпионат КХЛ сезона-2016/17 завершился победой СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский "Металлург" (4-1 в серии). Сезон-2017/18 в КХЛ стартует 21 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Группа "Ленинград" 27 апреля выпустит клип "Экстаз" со Светланой Ходченковой
6
Суд обязал Вадима Самойлова выплатить брату 4,3 млн рублей
7
РЕН ТВ в своем спецпроекте расскажет о схемах финансирования оппозиционеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама