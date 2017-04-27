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Чернышенко: участие женской команды "Куньлуня" в ЖХЛ пока не запланировано

Спорт
27 апреля, 19:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Президент КХЛ назвал хорошим результатом для "Куньлуня" выход в плей-офф, где команда в первом раунде уступила двукратному обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу"

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие команды из системы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пока не планируется. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова ТАСС приводит пресс-служба лиги.

"Куньлунь" в первом своем сезоне в КХЛ сумел выйти в плей-офф. Ранее сообщалось о том, что в Молодежной хоккейной лиге будет выступать команда "Куньлунь Ред Стар Джуниор", а в Высшей хоккейной лиге - "Куньлунь Ред Стар Кэпитал".

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"Увидеть китайские команды в МХЛ и ВХЛ в следующем сезоне вполне реально. "Куньлунь" проинформировал нас о том, что фарм-клуб и молодежная команда уже созданы в системе клуба: сформированы тренерские штабы, идет комплектование составов, организационный процесс, - сказал Чернышенко. - Одним словом, вероятность выступления этих команд в "молодежке" и "вышке" достаточно высока. А вот участие женской команды из Китая в чемпионате ЖХЛ пока не планируется".

Чернышенко назвал хорошим результатом для "Куньлуня" выход в плей-офф, где команда в первом раунде уступила двукратному обладателю Кубка Гагарина и финалисту нынешнего сезона магнитогорскому "Металлургу".

"Несомненно, выход в плей-офф - это достижение для новичка нашей лиги. Первый год ушел на то, чтобы клуб встал на рельсы, освоился, набил какие-то шишки - это вполне нормально и понятно. Борьба на Востоке шла до последних матчей "регулярки", и войти в восьмерку - хороший результат для Китая. В серии против "Магнитки", даже несмотря на итоговые 1-4, "Куньлунь" смотрелся достойно, и я уверен, что команда готова расти и дальше", - отметил он.

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