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Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018

Спорт
27 апреля, 20:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Газета Le Monde написала, что финансовая прокуратура Франции начала расследование коррупции в ФИФА, которое, в частности, касается процесса выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает слухами информацию о предварительном расследовании финансовой прокуратуры Франции обстоятельств выборов стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом Сорокин заявил ТАСС.

В четверг газета Le Monde написала, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Как отмечается в статье, опубликованной газетой, французскую прокуратуру заинтересовали в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

"Я ничего не знаю про это расследование. У меня есть сильное подозрение, что это очередные слухи. Слухи нам приходится комментировать на протяжении многих лет. Мы уже привыкли к этому, и обсуждать очередную появившуюся информацию уже достаточно скучно", - сказал Сорокин.

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ЧМ-2018 по футболу Коррупционный скандал в ФИФА
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