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Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

Спорт
27 апреля, 20:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам вице-премьера, это не первое такое расследование, этим занимаются уже 10 лет

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не коснется России. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее издание Le Monde написало, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Прокуратуру заинтересовали в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

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"Это не первое такое расследование, они занимаются этим уже 10 лет. Чем ближе к чемпионату мира, тем больше будет различных выпадов. Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться, мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться", - сказал Мутко.

"Две прокуратуры - американская и швейцарская - уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают", - отметил вице-премьер.

"Я лично это (заметку Le Monde) не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души", - сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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ЧМ-2018 по футболу Коррупционный скандал в ФИФА
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