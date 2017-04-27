Российские баскетболисты проведут девять матчей в рамках подготовки к ЧЕ-2017

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу проведет девять товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
С 24 июля по 2 августа сборная проведет сбор на базе в Новогорске. После этого команда отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Кубке Кондрашина-Белова (4-6 августа), сыграв с командами Финляндии и Израиля. 11-13 августа российские баскетболисты примут участие в турнире в Казани, где их соперниками будут команды Германии, Венгрии и Исландии. 18-20 августа россияне сыграют на турнире в немецком Гамбурге, также там примут участие сборные Германии, Сербии и Польши, а завершит российская команда подготовку к чемпионату Европы матчем с финнами, который пройдет 25 августа в Хельсинки.
"Наверное, полностью оптимальным график назвать нельзя, но мы все сошлись в желании, чтобы команда играла в России, и получилось организовать два турнира - в Санкт-Петербурге и в Казани. Хорошо, что болельщики в нашей стране снова увидят национальную сборную. С другой стороны, немногие команды хотят ехать к нам, чтобы сыграть товарищеские матчи, поэтому на турнире в Казани мне, возможно, хотелось бы увидеть более сильных соперников. Впрочем, немецкая сборная, как мне кажется, будет в порядке, а уже на турнире в Германии сыграем с Сербией, это будет отличный спарринг для сборной России", - сказал главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуже-Напоке (Румыния). Сборная России, которая свои матчи проведет в Стамбуле, будет играть в одной группе с командами Турции, Сербии, Бельгии, Латвии и Великобритании. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.