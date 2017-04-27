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"Анжи" и "Томь" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России

Спорт
27 апреля, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В составе махачкалинского клуба три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов

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Болельщики ФК "Томь"

Болельщики ФК "Томь"

© Владимир Казанцев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" сыграл вничью с "Томью" со счетом 3:3 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России про футболу.

В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов (29, 51, 90-я минуты). У гостей отличились Александр Соболев (25), Никита Гвинейский (70), Даниил Большунов (90).

"Томь" не может победить в первенстве страны на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 12-е место, набрав 28 очков. "Томь" с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции. Команды, которые займут 15-16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13-14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

В следующем туре "Анжи" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Томь" примет санкт-петербургским "Зенитом". Обе встречи пройдут 1 мая.

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