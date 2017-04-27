Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев стал почетным профессором Национальной спортивной академии Болгарии

Спорт
27 апреля, 21:35 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

В качестве почетного профессора НСА глава Федерации тенниса России выступил с лекцией "Современный теннис"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Владимир Гердо/ТАСС

СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Национальная спортивная академия Болгарии (НСА) удостоила президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева звания "почетный профессор" за "исключительно серьезный вклад и заслуги в развитие мирового тенниса и, в качестве члена Международного олимпийского комитета, за распространение олимпийских ценностей и идеалов".

Ректор НСА Пенчо Гешев, вручая Тарпищеву грамоту НСА и медаль, выразил надежду, что "новый член академической общности будет часто бывать в академии".

В качестве почетного профессора НСА Тарпищев выступил с лекцией "Современный теннис", определив эту игру как "шахматы в движении, исключительно интеллигентный спорт".

"Для меня большая честь быть удостоенным этого почетного звания. Надеюсь, что в будущем на уровне наших спортивных федераций мы сможем совместно поддерживать и подкреплять друг друга", - сказал Тарпищев в интервью Болгарскому национальному телевидению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
3
Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама