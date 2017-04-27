Тарпищев стал почетным профессором Национальной спортивной академии Болгарии

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СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Национальная спортивная академия Болгарии (НСА) удостоила президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева звания "почетный профессор" за "исключительно серьезный вклад и заслуги в развитие мирового тенниса и, в качестве члена Международного олимпийского комитета, за распространение олимпийских ценностей и идеалов".
Ректор НСА Пенчо Гешев, вручая Тарпищеву грамоту НСА и медаль, выразил надежду, что "новый член академической общности будет часто бывать в академии".
В качестве почетного профессора НСА Тарпищев выступил с лекцией "Современный теннис", определив эту игру как "шахматы в движении, исключительно интеллигентный спорт".
"Для меня большая честь быть удостоенным этого почетного звания. Надеюсь, что в будущем на уровне наших спортивных федераций мы сможем совместно поддерживать и подкреплять друг друга", - сказал Тарпищев в интервью Болгарскому национальному телевидению.