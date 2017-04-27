Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче Еврохоккейтура

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в первом матче Чешских хоккейных игр - заключительного этапа Евротура. Встреча была вынесенной и прошла в Стокгольме.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (8-я и 31-я минуты) и Виктор Антипин (18). У шведов отличились Элиас Линдхольм (27), Джон Клингберг (44), Линус Умарк (51) и Габриэль Ландеског (64).

В параллельном матче сборная Чехии оказалась сильнее команды Финляндии - 3:2. Ранее российская сборная обеспечила себе досрочную победу в Евротуре.

29 апреля состоятся матчи Чехия - Швеция и Россия - Финляндия.