Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петраков: судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между "Анжи" и "Томью"

Спорт
27 апреля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В этой встрече судья Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота томского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада матча 25-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и томской "Томью" не справилась со своей работой. Такое мнение после матча в эфире телеканала "Наш футбол" высказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

В четверг "Анжи" сыграл вничью с "Томью" со счетом 3:3. В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

"У хозяев поля было заметное преимущество, мы это ожидали и планировали играть вторым номером, - сказал Петраков. - Ребята хорошо выполняли установку, в том числе и игроки, вышедшие на замену. Мальчики 98-го года рождения забили сегодня по мячу, и я очень рад, что они начали расти".

"А судейской бригаде пусть будет стыдно за этот матч, - заявил Петраков. - Нужно расставлять все точки над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хоть немного честно. Но сегодняшнее судейство Безбородова не укладывается ни в какие рамки".

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян на обязательное послематчевое флеш-интервью не явился.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 12-е место, набрав 28 очков. "Томь" с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
3
Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама