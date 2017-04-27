Петраков: судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между "Анжи" и "Томью"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада матча 25-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и томской "Томью" не справилась со своей работой. Такое мнение после матча в эфире телеканала "Наш футбол" высказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

В четверг "Анжи" сыграл вничью с "Томью" со счетом 3:3. В составе хозяев три мяча с пенальти забил Арсен Хубулов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

"У хозяев поля было заметное преимущество, мы это ожидали и планировали играть вторым номером, - сказал Петраков. - Ребята хорошо выполняли установку, в том числе и игроки, вышедшие на замену. Мальчики 98-го года рождения забили сегодня по мячу, и я очень рад, что они начали расти".

"А судейской бригаде пусть будет стыдно за этот матч, - заявил Петраков. - Нужно расставлять все точки над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хоть немного честно. Но сегодняшнее судейство Безбородова не укладывается ни в какие рамки".

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян на обязательное послематчевое флеш-интервью не явился.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 12-е место, набрав 28 очков. "Томь" с 14 очками идет на последней, 16-й, позиции.