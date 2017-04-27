Лэк: Мозякин имеет необходимые качества для выступления в НХЛ

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России и магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин имеет необходимые качества, чтобы выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал голкипер клуба НХЛ "Каролина" и сборной Швеции Эдди Лэк.

"Я знаю Сергея Мозякина, он очень мастеровитый игрок. Он не играет в НХЛ, но это его выбор. У него есть все, чтобы там заиграть", - считает шведский вратарь.

В четверг сборная России со счетом 3:4 в овертайме уступила команде Швеции в вынесенном матче Евротура, который прошел в Стокгольме.

"Мы неважно начали матч, но с каждым периодом прибавляли. У России очень хорошая команда, рады, что получилось ее обыграть. Никита Кучеров доставлял много проблем, он прекрасный форвард", - сказал Лэк.