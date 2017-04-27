"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Сити" дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
На 84-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Маруан Феллайни, получивший две желтые карточки за 19 секунд. Всего в матчах премьер-лиги между этими командами было показано восемь красных карточек, семь из которых - футболистам "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в первенстве страны на протяжении 24 матчей (13 побед, 11 ничьих). Рекорд по этому показателю принадлежит "Арсеналу", который в 2003-2004 годах не проигрывал в 49 матчах чемпионата кряду.
Главные тренеры команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью провели друг против друга 19 встреч. Эта ничья стала седьмой в их очном противостоянии. Восемь побед на счету Гвардиолы, четыре - у Моуринью.
В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает четвертое место, набрав 65 очков, "Манчестер Юнайтед" с 64 баллами расположился строчкой ниже. Обеим командам осталось провести в чемпионате по пять игр. Четвертое место дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.
В следующем матче "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Мидлсбро", "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Суонси". Обе встречи пройдут 30 апреля.