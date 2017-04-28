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Гонщик "Формулы-1" Феттель попробует прервать гегемонию "Мерседеса" на Гран-при России

Спорт
28 апреля, 0:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, апреля. /ТАСС

Гран-при России пройдет в четвертый раз, пока на "Сочи Автодроме" побеждали только пилоты "Мерседеса" - дважды британец Льюис Хэмилтон и один раз завершивший карьеру немец Нико Росберг

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Гонщики перед началом российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" сезона-2016 на территории гоночного комплекса "Сочи Автодром"

Гонщики перед началом российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" сезона-2016 на территории гоночного комплекса "Сочи Автодром"

© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при России - стартует в пятницу в Сочи двумя свободными практиками.

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Гран-при России пройдет в четвертый раз. Пока на "Сочи Автодроме" побеждали только пилоты "Мерседеса" - дважды британец Льюис Хэмилтон и один раз завершивший карьеру немец Нико Росберг. Сможет ли кто-нибудь прервать гегемонию трехкратных обладателей Кубка конструкторов на российской трассе, станет известно в воскресенье.

Главным претендентом на это будет немец Себастьян Феттель из "Феррари". После трех этапов нынешнего сезона четырехкратный чемпион мира лидирует в общем зачете, опережая на 7 очков Хэмилтона. Эти двое с первого Гран-при 2017 года чередуют победы и финиши на втором месте, и если эта тенденция сохранится, то в Сочи должен выиграть британец. Все остальные пока же выступают в роли наблюдателей за борьбой двух чемпионов мира.

Не слишком удачно в нынешнем сезоне дела складываются у единственного российского гонщика в "королевских гонках" Даниила Квята из "Торо Россо". После финиша в очковой зоне в Австралии последовали техническая поломка в Китае и гоночный инцидент на старте Гран-при Бахрейна, который помешал Квяту выступить удачно. В Сочи же лучшим результатом россиянина является пятое место в 2015 году, когда он выступал еще за "Ред Булл".

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История проведения Гран-при России

История попыток провести Гран-при России насчитывает несколько десятков лет. Впервые на высоком уровне о проведении гонки заговорили еще во времена СССР. В 1982 году большой любитель автомобилей генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев договорился с тогдашним главой "Формулы-1" Берни Экклстоуном, и тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983.

Трассу предполагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, и, казалось, ничто не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену эта затея не казалась такой привлекательной. В итоге страна осталась без "королевских гонок".

После этого подобные проекты возникали огромное количество раз. Как правило, главным камнем преткновения в этом вопросе были финансовые проблемы.

И все же праздник для российских болельщиков автоспорта настал. И случилось это во многом благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Инфраструктуру и спортивные объекты, созданные к главному старту планеты, нужно было как-то использовать после завершения соревнований. И было решено, что трасса "Формулы-1" отлично впишется в созданную структуру и принесет в дальнейшем экономические выгоды, а также прибавит очков имиджу страны.

Контракт на проведение Гран-при России был подписан в октябре 2010 года сроком на десять лет. Соглашение предусматривало возможность продления еще на пять лет. В конце февраля 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил ТАСС, что эта опция была исполнена, и нынешнее соглашение будет действовать до 2025 года. Проект трассы, которая проложена в Олимпийском парке, был разработан главным архитектором "Формулы-1" Германом Тильке.

Расписание и статистика

Первые два Гран-при России прошли осенью - в октябре. Однако с прошлого сезона этап был перенесен на весну. В нынешнем году он пройдет с 28 по 30 апреля.

Победителем первого в истории Гран-при России в 2014 году стал Хэмилтон, дополнили подиум Росберг и финский пилот команды "Уильямс" Валттери Боттас, который с нынешнего сезона выступает за "Мерседес". Годом спустя первым вновь стал Хэмилтон, а компанию на подиуме ему составили Феттель и мексиканец Серхио Перес из "Форс Индии". В прошлом году победу одержал Росберг, а следом за ним финишировали Хэмилтон и финн Кими Райкконен из "Феррари".

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).

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