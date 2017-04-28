Сборная России сыграет с командой Китая в 1/8 финала ЧМ по керлингу в дабл-миксте

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого сыграет со сборной Китая в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте, который проходит в канадском Летбридже.
Стали известны все участники 1/8 финала турнира, матчи которого состоятся в ночь на субботу. В первом раунде плей- офф пройдут матчи Россия - Китай, Швеция - Латвия, Шотландия - Канада, Ирландия - Южная Корея, Швейцария - Испания, Норвегия - Италия, Чехия - Венгрия и США - Финляндия.
Сборная России является действующим обладателем титула чемпиона мира.