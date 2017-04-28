Тренер "Севильи" Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия подтвердил, что главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу. Об этом Тапия сообщил телеканалу ESPN.
Соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере €1,5 млн. В чемпионате Испании "Севилья" занимает четвертое место, набрав 68 очков в 34 матчах. В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки, обыграв в финале аргентинцев в серии пенальти.
"Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с "Севильей" и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании (последний тур состоится 21 мая - прим. ТАСС)", - сказал Тапия
В начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса, под руководством которого команда провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью.
Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.