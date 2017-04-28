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Овечкин: "Вашингтону" надо диктовать свою игру в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

Спорт
28 апреля, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В ночь на пятницу "Вашингтон" на своей площадке уступил "Питтсбургу" в первом матче серии со счетом 2:3

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (без шлема) в матче против "Питтсбурга"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (без шлема) в матче против "Питтсбурга"

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккеистам "Вашингтона" предстоит очень тяжелая серия второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбурга", но надо диктовать свою игру. Такое мнение после первой игры серии высказал российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, слова которого приводит официальный сайт лиги.

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В ночь на пятницу "Вашингтон" на своей площадке со счетом 2:3 уступил "Питтсбургу" в первом матче серии, российские хоккеисты хозяев Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Питтсбурга".

"Это будет тяжелая серия, ведь они - действующие обладатели Кубка Стэнли. Они имеют много опыта в подобных матчах, где велико давление. Нам же надо диктовать свою игру в серии", - сказал Овечкин.

Российский нападающий "Вашингтона" также отметил после матча, что игроки "Питтсбурга" получили слишком мало удалений. Игроки "Вашингтона" заработали шесть штрафных минут, "Питтсбург" - две. "Они (хоккеисты "Питтсбурга") совсем не удалялись, но поражения случаются. Мы должны бороться дальше", - добавил он в интервью AP.

Второй матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

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