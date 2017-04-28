"Сан-Антонио" и "Торонто" вышли во второй раунд плей- офф НБА

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Сан-Антонио" и "Торонто" одержали победы в сериях первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышли в следующий этап турнира.

"Сан-Антонио" в пятницу в гостевом матче серии первого раунда победил "Мемфис" со счетом 103:96. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Кауай Леонард, набравший 29 очков за 39 минут. Тяжелый форвард "Сан-Антонио" Ламаркус Олдридж отметился дабл- даблом, набрав 17 очков и 12 подборов за 41 минуту. 34-летний ветеран команды разыгрывающий защитник Тони Паркер за 31 минуту набрал 27 очков.

У хозяев наибольшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Майк Конли, в активе которого 26 очков за 44 минуты. Тяжелый форвард "Мемфиса" Зак Рэндольф сделал дабл- дабл (13 очков + 11 подборов), 40-летний атакующий защитник команды Винс Картер за 32 минуты набрал 12 очков. После данной встречи счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Сан-Антонио", соперником команды Грегга Поповича во втором раунде плей-офф НБА станет "Хьюстон".

"Торонто" в гостях одержал победу над "Милуоки" - 92:89 (счет в серии - 4-2). Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо (34), у гостей наибольшей результативностью отметился атакующий защитник Демар Дерозан (32). Во втором раунде плей-офф "Торонто" сыграет против действующего чемпиона лиги "Кливленда".