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Чернышенко: ФХР детально прорабатывает вопрос уменьшения размера площадок

Спорт
28 апреля, 8:10 дата обновления: 28 апреля, 8:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам президента Континентальной хоккейной лиги, "комиссия Федерации хоккея России инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) детально прорабатывает вопрос об изменениях размера хоккейных площадок команд в сторону их уменьшения. Об этом ТАСС рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

На данный момент большинство клубов КХЛ играют на площадках классического размера - 60х30 м, на которых проходят и соревнования под эгидой Международной федерации хоккея России. Ставший в апреле победителем чемпионата КХЛ СКА еще в декабре планировал сократить свою площадку в Ледовом дворце, где он принимает соперников, до финских размеров - 60х28 м. На площадках североамериканских размеров (60х26 м) уже играют в КХЛ "Лада", "Адмирал" и "Медвешчак".

"Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается ФХР. Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага, - сказал Чернышенко. - Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане".

"Формат Кубка Гагарина является оптимальным"

Чернышенко также отметил, что нынешний формат плей-офф чемпионата КХЛ, согласно которому западные и восточные команды играют внутри своих конференций, является оптимальным для лиги.

Клубы КХЛ с Запада и Востока могли встретиться между собой на различных стадиях Кубка Гагарина только в первом сезоне лиги - в 2009 году. Начиная со второго сезона все команды были распределены по Западной и Восточной конференциям и внутри конференции перед финалом определяли лучшего в плей-офф. Ранее обсуждалась идея вернуть старый формат проведения плей-офф.

"Текущий формат плей-офф - во многом оптимальный. Все-таки мы должны учитывать географию нашей лиги. С точки зрения логистики, разделение на Запад и Восток не является номинальным, а несет практическое значение, - сказал Чернышенко. - Возможные изменения уже обсуждались вместе с клубами, и пока мы пришли к мнению, что нынешняя сетка наиболее приемлема".

Глава лиги назвал интересной идею распределения матчей плей-офф так, чтобы каждая игра не накладывалась друг на друга, что было бы удобно для телезрителей. "Это интересная возможность, которую мы держим в уме на будущее, но это не вопрос следующего чемпионата. Не секрет, что сезон будет олимпийским и потребует определенной адаптации календаря. То есть сроки проведения плей-офф немного сожмутся, - подчеркнул он. 

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