Клуб: Анчелотти сохранит пост главного тренера "Баварии" в следующем сезоне

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Карло Анчелотти останется главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, чьи слова приводит немецкое издание Bild.
"Анчелотти - очень хороший и опытный тренер, - сказал Румменигге. - Срок действия его контракта до 2019 года, и он не обсуждается".
Итальянец возглавил "Баварию" в 2016 году. В текущем сезоне 57-летний специалист привел команду к победе в Суперкубке Германии. "Бавария" лидирует в чемпионате Германии с 70 очками после 30 туров. Ранее немецкий клуб не смог пройти мадридский "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов и потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Кубка Германии.