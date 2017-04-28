Клуб: Анчелотти сохранит пост главного тренера "Баварии" в следующем сезоне

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Карло Анчелотти останется главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, чьи слова приводит немецкое издание Bild.

"Анчелотти - очень хороший и опытный тренер, - сказал Румменигге. - Срок действия его контракта до 2019 года, и он не обсуждается".

Итальянец возглавил "Баварию" в 2016 году. В текущем сезоне 57-летний специалист привел команду к победе в Суперкубке Германии. "Бавария" лидирует в чемпионате Германии с 70 очками после 30 туров. Ранее немецкий клуб не смог пройти мадридский "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов и потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Кубка Германии.