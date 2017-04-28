Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб: Анчелотти сохранит пост главного тренера "Баварии" в следующем сезоне

Спорт
28 апреля, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По словам председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге, отставка Анчелотти не рассматривается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

© EPA/KIKO HUESCA

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Карло Анчелотти останется главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, чьи слова приводит немецкое издание Bild.

"Анчелотти - очень хороший и опытный тренер, - сказал Румменигге. - Срок действия его контракта до 2019 года, и он не обсуждается".

Итальянец возглавил "Баварию" в 2016 году. В текущем сезоне 57-летний специалист привел команду к победе в Суперкубке Германии. "Бавария" лидирует в чемпионате Германии с 70 очками после 30 туров. Ранее немецкий клуб не смог пройти мадридский "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов и потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Кубка Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом
Темы дня
Загрузка...
Реклама