Бывший тренер "Нью-Джерси" Карпентер стал ассистентом Кинэна в клубе КХЛ "Куньлунь"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Боб Карпентер вошел в тренерский штаб китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь". Об этом сообщает пресс-служба пекинской команды.
Карпентер выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", "Лос-Анджелес", "Бостон", "Вашингтон" и "Нью-Джерси", с которым завоевал Кубок Стэнли в 1995 году. Карпентер входил в тренерский штаб "Нью- Джерси" в 2000 и 2003 годах, когда клуб дважды завоевал главный трофей НХЛ.
В прошедшем сезоне "Куньлунь" под руководством Владимира Юрзинова-младшего занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии. По окончании сезона Юрзинов принял решение расторгнуть контракт с клубом. Главным тренером был назначен Майк Кинэн, с февраля 2017 года входивший в попечительский совет "Куньлуня".