IAAF пока не определилась в вопросе допуска личных тренеров легкоатлетов РФ на ЧМ

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до настоящего времени не определилась с тем, получат ли право аккредитоваться на августовский чемпионат мира в Лондоне личные тренеры российских спортсменов, получивших возможность выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.
"Что касается допуска тренеров нейтральных спортсменов, то у нас пока нет четкого понимания, как это будет происходить. Вопрос о допуске тренеров и других представителей окружения нейтральных спортсменов сейчас находится в стадии обсуждения", - рассказал Тернер.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.